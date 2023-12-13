СМИ узнали, какое решение по помощи Украине примет Конгресс

Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта по помощи Украине и безопасности границы США до следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что сенатор-республиканец Джон Корнин, член руководящей группы лидера республиканцев в Сенате Митча Макеоннелла заявил журналистам, что дополнительное финансирование для Украины, вероятно, будет отложено до 2024 года. По его словам, до 25 декабря не удастся достичь согласия в вопросе безопасности южной границы США.

На вопрос, осталось ли в этом году время для достижения соглашения по реформе охраны границы и военной помощи Украине, Корнин ответил коротко: "Нет".

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять этот законопроект будет "практически невозможно". Он также призвал президента Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик.

"Все, что я сказал, – даже, если бы мы достигли соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству практически невозможно. Это не значит, что это не важно", – высказался он.

Стоит отметить, что во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что цель США – победа Украины в войне.

Вместе с тем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США пока что не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, потому что якобы не четкой ясности в вопросе стратегии.



