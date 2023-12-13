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СМИ узнали, какое решение по помощи Украине примет Конгресс

До 25 декабря не удастся достичь согласия в вопросе безопасности южной границы США, говорит сенатор-республиканец Джон Корнин

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта по помощи Украине и безопасности границы США до следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

СМИ узнали, какое решение по помощи Украине примет Конгресс

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что сенатор-республиканец Джон Корнин, член руководящей группы лидера республиканцев в Сенате Митча Макеоннелла заявил журналистам, что дополнительное финансирование для Украины, вероятно, будет отложено до 2024 года. По его словам, до 25 декабря не удастся достичь согласия в вопросе безопасности южной границы США.


На вопрос, осталось ли в этом году время для достижения соглашения по реформе охраны границы и военной помощи Украине, Корнин ответил коротко: "Нет".                 

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять этот законопроект будет "практически невозможно". Он также призвал президента Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик.

"Все, что я сказал, – даже, если бы мы достигли соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству практически невозможно. Это не значит, что это не важно", – высказался он.

Стоит отметить, что во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что цель США – победа Украины в войне.

Вместе с тем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США пока что не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, потому что якобы не четкой ясности в вопросе стратегии.




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Источник: https://thehill.com/homenews/senate/4354613-ukraine-money-january-senate-republican/
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