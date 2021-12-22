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В Евросоюзе одобрили еще одну COVID-вакцину

Это уже пятая по счету COVID-вакцина, одобренная в ЕС

сегодня, 02:45
Автор:

Ольга Чародий
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Европейское агентство лекарственных средств сообщило о том, что дало разрешение на использование вакцины против COVID-19 Nuvaxovid, также известной как NVX-CoV2373, компании Novavax. Ее рекомендуется применять людей старше 18 лет. Об этом говорится в заявлении регулятора. Это уже пятая по счету COVID-вакцина, одобренная в ЕС. После тщательной оценки Комитет EMA по лекарственным препаратам для людей (CHMP) пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС.

В Евросоюзе одобрили еще одну COVID-вакцину

Вакцинация - фото из открытых источников

Результаты двух основных клинических исследований показали, что вакцина Nuvaxovid является эффективной для предотвращения COVID-19 у людей старше 18 лет. Это подтвердило исследование, в котором приняли участие более 45 тысяч человек. В сообщении говорится, что побочные эффекты, которые наблюдались при исследованиях при применении препарата, обычно были легкими или умеренными и исчезали через несколько дней после вакцинации. Наиболее распространенными были чувствительность или боль в месте инъекции, усталость, боль в мышцах, головная боль, общее плохое самочувствие, боль в суставах, тошнота или рвота. В июне компания Novavax заявляла, что ее вакцина доказала эффективность на уровне 90% против симптомов COVID-19 согласно данным исследования, которое проводилось среди 30 тысяч добровольцев в США и Мексике. 

Особенностью вакцины Novavax является то, что она не требует хранения при экстремально холодных температурах в отличие от других препаратов от коронавируса.

Напомним, Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым сертификат Европейского Союза о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения первичных прививок. Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля, сказали чиновники ЕС. Правило может быть заблокировано квалифицированным большинством правительств ЕС или простым большинством членов Европейского парламента.



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Источник: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
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