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В Германии назвали сроки, когда Украина может получить положительный сигнал о вступлении в ЕС

Бербок заявила, что уже в декабре Украина станет еще ближе к ЕС

сегодня, 13:55
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Кравцев Сергей
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Положительное решение относительно движения Украины в Евросоюз от лидеров ЕС Киев может получить на саммите в декабре. Все зависит от оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на конференции по расширению ЕС в Берлине.

В Германии назвали сроки, когда Украина может получить положительный сигнал о вступлении в ЕС

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре предоставит этот сигнал", – заявила министр.


Исходя из той информации, которая есть в открытом доступе, уже в декабре могут стартовать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. 8 ноября Еврокомиссия представит свой отчет о том, как Украина выполнила взятые на себя обязательства по сближению с Евросоюзом.

Немецкий дипломат отметила, что ей хорошо известно, какие усилия должны потратить страны, которые желают присоединиться к ЕС и Украине, на территории которой идет война, вдвойне сложнее с выполнением требований, которые ставит Брюссель.                                                 

"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", – подчеркнула Бербок.

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