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В Греции наконец-то признались, почему боятся новых санкции ЕС против России

Афины заявили, что новые ограничения против российского газа могут сыграть на руку Китаю, США и другим странам вместо того, чтобы ослабить Москву

18 июля 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Греция призвала Европейский союз тщательно оценить последствия новых санкций против России, предупредив, что чрезмерные ограничения способны нанести ущерб не столько Москве, сколько европейскому бизнесу. Как сообщает Reuters, Афины выразили обеспокоенность инициативой запретить поставки российского газа в третьи страны.

В Греции наконец-то признались, почему боятся новых санкции ЕС против России

Греция. Фото: из открытых источников

По данным агентства, именно этот вопрос стал одной из причин разногласий вокруг обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций. В греческом правительстве считают, что новые меры должны усиливать давление на Кремль, но при этом не лишать европейские компании их позиций на мировом рынке.

Источник в правительстве Греции подчеркнул, что любые ограничения необходимо просчитывать с учетом их долгосрочных экономических последствий.

По его словам, санкционная политика не должна приводить к тому, что европейские перевозчики и энергетические компании будут уступать свои ниши конкурентам из стран, не входящих в ЕС. В противном случае выгоду получат государства, которые не участвуют в санкционном давлении на Россию.

Особое значение этот вопрос имеет для самой Греции. Страна занимает лидирующие позиции на европейском рынке танкеров-газовозов и считается одним из крупнейших мировых игроков в сфере морской транспортировки сжиженного природного газа, конкурируя с компаниями из США, Китая и Японии.

В Афинах подчеркивают, что главная цель санкций должна заключаться в сокращении финансовых возможностей России для продолжения войны, а не в ослаблении конкурентоспособности европейской экономики. По мнению греческих властей, если новые ограничения будут недостаточно продуманными, ЕС рискует потерять целые сегменты мирового рынка, а освободившиеся позиции быстро займут перевозчики и энергетические компании из других стран.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/greece-says-eu-sanctions-against-russia-risk-ceding-lng-market-share-rivals-2026-07-17/
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