У Греції нарешті зізналися, чому бояться нових санкцій ЄС проти Росії

Греція закликала Європейський Союз ретельно оцінити наслідки нових санкцій проти Росії, попередивши, що надмірні обмеження здатні завдати шкоди не так Москві, як європейському бізнесу. Як повідомляє Reuters, Афіни висловили стурбованість ініціативою заборонити постачання російського газу до третіх країн.

Греція. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, саме це питання стало однією з причин розбіжностей навколо обговорення 21 пакету антиросійських санкцій. У грецькому уряді вважають, що нові заходи мають посилювати тиск на Кремль, але не позбавляти європейські компанії їхніх позицій на світовому ринку.

Джерело в уряді Греції наголосило, що будь-які обмеження необхідно прораховувати з урахуванням їх довгострокових економічних наслідків.

За його словами, санкційна політика не повинна призводити до того, що європейські перевізники та енергетичні компанії поступатимуться своїми нішами конкурентам з країн, які не входять до ЄС. В іншому випадку вигоду отримають держави, які не беруть участь у санкційному тиску на Росію.

Особливого значення це питання має самої Греції. Країна займає лідируючі позиції на європейському ринку танкерів-газовозів і вважається одним із найбільших світових гравців у сфері морського транспортування зрідженого природного газу, конкуруючи з компаніями США, Китаю та Японії.

В Афінах наголошують, що головна мета санкцій має полягати у скороченні фінансових можливостей Росії для продовження війни, а не в ослабленні конкурентоспроможності європейської економіки. На думку грецької влади, якщо нові обмеження будуть недостатньо продуманими, ЄС ризикує втратити цілі сегменти світового ринку, а позиції, що звільнилися, швидко займуть перевізники та енергетичні компанії з інших країн.

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