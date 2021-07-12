В Индии более десяти человек, которые делали селфи, убила молния: подробности

BTC/USD
33656.56
ETH/USD
2107.84
LTC/USD
136.26
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Индии во время от удара молнии погибли более десяти человек. Об этом сообщает издание BBC.
В Индии молния убила 11 человек. Фото из открытых источников.
Как стало известно, в городе Джайпур, который является столицей штата Раджастхан, из-за удара молнии погибло как минимум одиннадцать человек и еще многие получили ранения.
Пострадавшие фотографировались под дождем на сторожевой башне форта Амбер. Форт является популярной туристической достопримечательностью. По информации издания, в момент удара молнии на вершине башни находилось около 27 человек. Некоторые из них спрыгнули на землю. Представители правоохранительных органов рассказали о том, что большинство из погибших были молодыми.
По сообщениям местных СМИ, за воскресенье в данном штате от ударов молний погибло девять человек.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш сгорела фабрика по производству сока. Изначально возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания, однако благодаря легковоспламеняющимся веществам, что находились в кабинетах, пожар очень быстро распространился по территории. Как стало известно, в результате инцидента погибло более 50 человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также издание "Комментарии" уже сообщало о том, что на севере Польши частный вертолет упал в озеро. На его борту находилось двое пассажиров и пилот. Все они являются гражданами Украины. Сразу после взлета у винтокрылой машины начались проблемы с двигателем и она упала в озеро. Пострадавших вытащили из воды туристы, которые проплывали рядом на лодке. Спасатели сообщили, что из бака вертолета в озеро вытекло топливо. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости