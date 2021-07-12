В Индии более десяти человек, которые делали селфи, убила молния: подробности

В Индии во время от удара молнии погибли более десяти человек. Об этом сообщает издание BBC.

В Индии молния убила 11 человек. Фото из открытых источников.

Как стало известно, в городе Джайпур, который является столицей штата Раджастхан, из-за удара молнии погибло как минимум одиннадцать человек и еще многие получили ранения.

Пострадавшие фотографировались под дождем на сторожевой башне форта Амбер. Форт является популярной туристической достопримечательностью. По информации издания, в момент удара молнии на вершине башни находилось около 27 человек. Некоторые из них спрыгнули на землю. Представители правоохранительных органов рассказали о том, что большинство из погибших были молодыми.

По сообщениям местных СМИ, за воскресенье в данном штате от ударов молний погибло девять человек.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш сгорела фабрика по производству сока. Изначально возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания, однако благодаря легковоспламеняющимся веществам, что находились в кабинетах, пожар очень быстро распространился по территории. Как стало известно, в результате инцидента погибло более 50 человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" уже сообщало о том, что на севере Польши частный вертолет упал в озеро. На его борту находилось двое пассажиров и пилот. Все они являются гражданами Украины. Сразу после взлета у винтокрылой машины начались проблемы с двигателем и она упала в озеро. Пострадавших вытащили из воды туристы, которые проплывали рядом на лодке. Спасатели сообщили, что из бака вертолета в озеро вытекло топливо. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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