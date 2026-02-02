logo

В Италии огорчили заявлением: кто первый в очереди на вступление в Европейский Союз
В Италии огорчили заявлением: кто первый в очереди на вступление в Европейский Союз

В Италии сказали, кого примут в ЕС раньше Украины

2 февраля 2026, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что вступление в ЕС считается для Украины одной из главных гарантий безопасности, европейцы не спешат открывать двери для украинцев в вопросе присоединению к блоку. Так министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera заявил, что Италия поддерживает идею вступления Украины в ЕС, но первыми в очереди стоят балканские страны.

В Италии огорчили заявлением: кто первый в очереди на вступление в Европейский Союз

Антонио Таяни. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, перед которыми у нас есть обязательства и которые для нас являются приоритетом. (...) Мы поможем Украине, которая должна пройти определенный путь", — заявил он в ответ на вопрос об идее ускоренного вступления Украины, которая обсуждается в последнее время.

Таяни не стал конкретизировать, какие именно страны стоят перед Украиной, но упомянул, что 1 апреля посетит Белград, "чтобы продемонстрировать внимание к Сербии".

Стоит заметить, что сейчас на разных этапах пути к членству в ЕС находятся все шесть балканских стран, которые еще не успели присоединиться к блоку. В частности, Черногория и Сербия имеют статус кандидатов и ведут переговоры о вступлении; Албания и Северная Македония также являются кандидатами, с которыми переговоры официально открыты. Босния и Герцеговина получила статус кандидата, но еще не начала переговоры, тогда как частично признанное государство Косово подало заявку и считается потенциальным кандидатом.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержки европейских партнеров, Беттель подчеркнул, что Киеву нужно вести себя более сдержанно.




