В Італії засмутили заявою: хто перший у черзі на вступ до Європейського Союзу

Незважаючи на те, що вступ до ЄС вважається для України однією з головних гарантій безпеки, європейці не поспішають відчиняти двері для українців щодо приєднання до блоку. Так, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera заявив, що Італія підтримує ідею вступу України до ЄС, але першими в черзі стоять балканські країни.

Антоніо Таяні. Фото: з відкритих джерел

"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, перед якими ми маємо зобов'язання і які для нас є пріоритетом. (...) Ми допоможемо Україні, яка має пройти певний шлях", — заявив він у відповідь на питання про ідею прискореного вступу України, яка обговорюється останнім часом.

Таяні не став конкретизувати, які саме країни стоять перед Україною, але згадав, що 1 квітня завітає до Белграда, "щоб продемонструвати увагу до Сербії".

Варто зауважити, що наразі на різних етапах шляху до членства в ЄС знаходяться всі шість балканських країн, які ще не встигли приєднатися до блоку. Зокрема, Чорногорія та Сербія мають статус кандидатів та ведуть переговори про вступ; Албанія та Північна Македонія також є кандидатами, з якими офіційно відкриті переговори. Боснія та Герцеговина набула статусу кандидата, але ще не розпочала переговори, тоді як частково визнана держава Косова подала заявку і вважається потенційним кандидатом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився з приводу вступу України до Євросоюзу 2027 року, закликавши не ставити ультиматумів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це міністр заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС вже у 2027 році та підтримку європейських партнерів, Беттель наголосив, що Києву потрібно поводитися стриманіше.



