Главная Новости Мир ЕС Это не в ваших интересах: в ЕС сделали жесткое заявление о членстве Украины в блоке
НОВОСТИ

Это не в ваших интересах: в ЕС сделали жесткое заявление о членстве Украины в блоке

Глава МИД Люксембурга с намеком высказался о членстве Украины в ЕС

29 января 2026, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Это не в ваших интересах: в ЕС сделали жесткое заявление о членстве Украины в блоке

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: из открытых источников

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержки европейских партнеров, Беттель подчеркнул, что Киеву нужно вести себя более сдержанно.

"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами следующего года. Извините, я тоже несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять", — заявил дипломат.

Глава МИД Люксембурга. добавил, что правила вступления в ЕС являются едиными для всех стран, и исключений в этом вопросе быть не может.

"Есть правила, которые мы должны выполнять", – акцентировал акцент Беттель.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европейском Союзе все активнее обсуждают возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году. Многие государства-члены поддерживают такую перспективу, а в Брюсселе продолжается работа над ускорением евроинтеграционных процессов. Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 исключено. По его словам, перед вступлением Украины следует выполнить Копенгагенские критерии. А это обычно занимает как минимум несколько лет. Поэтому ускоренное принятие в ЕС Мерц считает нереалистичным. Об этом пишет Clash Report.




Источник: https://www.youtube.com/live/TlsvYQHHue0?si=42J69sPqtXco-Eph
Теги:

Новости

