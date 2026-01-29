Это не в ваших интересах: в ЕС сделали жесткое заявление о членстве Украины в блоке

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: из открытых источников

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержки европейских партнеров, Беттель подчеркнул, что Киеву нужно вести себя более сдержанно.

"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами следующего года. Извините, я тоже несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять", — заявил дипломат.

Глава МИД Люксембурга. добавил, что правила вступления в ЕС являются едиными для всех стран, и исключений в этом вопросе быть не может.

"Есть правила, которые мы должны выполнять", – акцентировал акцент Беттель.

