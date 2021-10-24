В Италии убрали машину, которую припарковали на тротуаре 47 лет назад

Власти города Конельяно, что на севере Италии, приказала эвакуировать автомобиль Lancia Fulvia, который 47 лет стоял припаркованный на улице. За это время автомобиль стал неофициальным символом города. Об этом сообщают итальянские издания Corriere del Veneto и La Tribuna di Treviso. В 1974 году автомобиль припарковали на одной из улиц города Анджела Фреґолента и Бертиллы Модоло. Lancia Fulvia наполовину оказалась на тротуаре.

Италия (фото из открытых источников)





Как отмечается, что такая парковка не нарушала правил, но мешала движению пешеходов. С того дня Фреґолент, которому сейчас 94 года, ни разу не садился за руль Lancia Fulvia. За 47 лет автомобиль стал украшением города. Глава области Венеция, в которой расположен город, Лука Дзайя признался, что оставлял в выхлопной трубе этой машины газеты, не смог раздать, когда в детстве подрабатывал разносчиком газет.





Вместе с тем не все горожане доброжелательно отзывались о припаркованном на тротуаре автомобиля. Несколько лет назад пенсионер получил письмо с угрозами. Его автора искала полиция. Через 47 лет местные власти решили эвакуировать Lancia Fulvia с согласия владельцами, чтобы не создавать помех движению пешеходов. 20 октября автомобиль забрал эвакуатор. Ее отправят на выставку транспортных средств в Падуе, затем отремонтируют и передадут местной винодельческой школе "Черлетти". Как сообщается, Lancia Fulvia стоять в саду.





"Лучше и быть не могло. А все начинается в день, когда Бертилла празднует именины, и от этого мы еще больше рады", — прокомментировал Анджело Фреґолент.





Напомним, как стало известно, инцидент произошел неподалёку от турецкого города Аланья. Сообщается, что на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пару из города Житомир. 62-летний мужчина вместе со своей 55-летней супругой возвращался в отель поздно вечером из супермаркета. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. На данный момент женщина находится в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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