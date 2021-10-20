В Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины: есть погибшие

В Турции погиб гражданин Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

ДТП в Турции. Фото: Информатор

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от турецкого города Аланья. Сообщается, что на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пару из города Житомир.

62-летний мужчина вместе со своей 55-летней супругой возвращался в отель поздно вечером из супермаркета. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

На данный момент женщина находится в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Лондоне вооруженный ножом правонарушитель порезал пассажиров автобуса. В результате происшествия ранения получили три человека. Потерпевших доставили в больницу медики, которые прибыли на место событий. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стражам порядка удалось задержать нападавшего. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Вашингтон в эфире телеканала показали порно ролик. В этот момент в прямом эфире шел прогноз погоды. Ведущие никак не отреагировали на инцидент. Правоохранители начали расследование по данному факту. Отмечается, что после выпуска прогноза погоды начали от жителей города и округа начали поступать многочисленные звонки с жалобами. Представители телеканала принесли свои извинения зрителям. Видео порнографического содержания появилось на экранах телевизоров на 13-секунд.

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