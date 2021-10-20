logo
Русский Українська

BTC/USD

66659.40

ETH/USD

4071.70

LTC/USD

203.15

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины: есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины: есть погибшие

Украинец вместе со своей супругой возвращался в отель с супермаркета

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной

В Турции погиб гражданин Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины: есть погибшие

ДТП в Турции. Фото: Информатор

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от турецкого города Аланья. Сообщается, что на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пару из города Житомир. 

62-летний мужчина вместе со своей 55-летней супругой возвращался в отель поздно вечером из супермаркета. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. 

На данный момент женщина находится в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Лондоне вооруженный ножом правонарушитель порезал пассажиров автобуса. В результате происшествия ранения получили три человека. Потерпевших доставили в больницу медики, которые прибыли на место событий. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стражам порядка удалось задержать нападавшего. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Вашингтон в эфире телеканала показали порно ролик. В этот момент в прямом эфире шел прогноз погоды. Ведущие никак не отреагировали на инцидент. Правоохранители начали расследование по данному факту. Отмечается, что после выпуска прогноза погоды начали от жителей города и округа начали поступать многочисленные звонки с жалобами. Представители телеканала принесли свои извинения зрителям. Видео порнографического содержания появилось на экранах телевизоров на 13-секунд. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/incidents/v-turcii-pod-kolesami-avto-na-zebre-pogib-pozhiloy-ukrainec-video-novosti-ukraina-11582878.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ