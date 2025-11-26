В Кабмине отреагировали на требование Орбана остановить помощь Евросоюза Украине

Вполне ожидаемыми есть требования премьера Венгрии Виктора Орбана остановить финансовую помощь Украине со стороны ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом", – отметил чиновник.

Что касается продвижения в вопросе "репарационного кредита", Качка отметил, что Европейская комиссия уже предоставила свои опции.

"Это дает пространство до заседания Европейского совета выйти на единое решение, которое даст возможность одобрить регламент о выделении средств "репарационного кредита", – сказал чиновник.

Стоит отметить, ранее Виктор Орбан уже выставлял свое требование к Европейскому Союзу – поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожал заблокировать всю европейскую помощь для Киева.

В частности, Орбан 22 ноября направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Издание получило копию этого документа.

Виктор Орбан требует от ЕС согласиться на поддержку всех условий США, ультимативно изложенных Украине в так называемом "мирном плане" на 28 пунктов. Этот план предусматривает отказ Украины от своей территории и сокращение ее вооруженных сил, а США получит 50% прибыли от реконструкции страны.

европейские страны принялись активно разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".




