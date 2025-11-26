У Кабміні відреагували на вимогу Орбана зупинити допомогу Євросоюзу Україні

Цілком очікуваними є вимоги прем'єра Угорщини Віктора Орбана зупинити фінансову допомогу Україні з боку ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Позиція Угорщини не змінилася, продовжуються дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом", – зазначив чиновник.

Щодо просування у питанні "репараційного кредиту", Качка зазначив, що Європейська комісія вже надала свої опції.

"Це дає простір до засідання Європейської ради вийти на єдине рішення, яке дасть змогу схвалити регламент щодо виділення коштів "репараційного кредиту", – сказав чиновник.

Варто зазначити, що раніше Віктор Орбан вже виставляв свою вимогу до Європейського Союзу – підтримати ультимативний "мирний план" Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожував заблокувати всю європейську допомогу для Києва.

Зокрема, Орбан 22 листопада надіслав провокаційний лист до президента Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн. Видання отримало копію цього документа.

Віктор Орбан вимагає від ЄС погодитись на підтримку всіх умов США, ультимативно викладених Україні у так званому "мирному плані" на 28 пунктів. Цей план передбачає відмову України від своєї території та скорочення її збройних сил, а США отримає 50% прибутку від реконструкції країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські країни взялися активно розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Politico".



