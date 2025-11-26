Времени все меньше: почему в ЕС принялись разрабатывать "план Б" для Украины

Европейские страны принялись активно разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Издание напомнило, что на саммите в прошлом месяце лидеры ЕС надеялись согласовать предложение об использовании замороженных резервов России для предоставления Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро. Однако эта идея до сих пор вызывает предостережения у Бельгии, на территории которой хранится большая часть российских средств.

Бельгийский премьер Барт де Вевер продолжает опасаться юридической ответственности, несмотря на недавние переговоры с Еврокомиссией. В Брюсселе обсуждают, как поддержать Украину, если репарационный кредит не будет готов к саммиту ЕС 18 декабря.

Одним из рассматриваемых вариантов является "переходный" кредит ЕС, который поможет Украине в начале 2026 года до запуска полноценного репарационного механизма с использованием российских активов. Предполагается, что переходный кредит будет погашён после получения долгосрочного финансирования.

На встрече послов ЕС 25 ноября обсуждались различные варианты, при этом Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург призвали Еврокомиссию продолжать работу. Основная цель — убедить Бельгию поддержать инициативу, поскольку страны ЕС не хотят использовать национальные бюджеты для помощи Украине.

Эксперты отмечают, что для одобрения такого кредита нужна единодушная поддержка всех 27 стран, а Венгрия уже выступает против новых мер финансирования Украины.

