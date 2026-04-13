Вибори в Угорщині: Путін і Трамп програли, але чи варто радіти Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах, завершивши своє 16-річне домінування у політиці країни. Перемогу здобув лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який за підсумками підрахунку майже всіх голосів отримує близько 138 місць у 199-місцевому парламенті – достатньо для конституційної більшості та масштабних реформ.

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

Однак наслідки голосування виходять далеко за межі Угорщини. У Європейському Союзі догляд Орбана сприймають як кінець епохи постійних блокувань. Він роками використав право вето, гальмуючи ключові рішення, включаючи фінансову допомогу Україні. Для голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Антоніу Коста це означає зникнення одного з найжорсткіших опонентів усередині блоку.

У Києві результат сприймають двояко. З одного боку, відкривається шлях до розблокування до 90 млрд євро допомоги ЄС. З іншого боку – Володимир Зеленський навряд чи отримає безумовну підтримку: Мадяр уже заявив, що виступає проти передачі Угорщиною зброї Україні та має намір винести питання євроінтеграції Києва на референдум, що може затягнути процес на роки.

Вибори стали ударом і по союзниках Орбану. Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс активно підтримували його перед голосуванням, але безрезультатно. Вашингтон фактично втрачає одного із ключових партнерів у Європі.

Не менш відчутними є втрати і для Володимира Путіна, який позбавляється союзника всередині ЄС, а також для правих сил континенту, включаючи Джорджія Мелоні.

Таким чином, вибори в Угорщині стали не просто зміною влади, а подією, здатною переформатувати політичну карту усієї Європи.

За попередніми даними Національної виборчої комісії, після обробки 99% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців. Незважаючи на відносну перевагу у відсотках, ключову роль відіграла виборча система країни. В Угорщині діє змішана модель із мажоритарними округами та перерозподілом голосів, що дозволяє переможцю значно посилити позиції у парламенті. Саме цей механізм забезпечив "Тисі" вирішальну перевагу.



