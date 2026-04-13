В яких столицях відкорковують шампанське, а де – сумують: що показали вибори в Угорщині

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Угорщина перемогла. Ця історія ще раз доводить, що побудова виборчої кампанії виключно і лише на пошуку та звинуваченнях зовнішніх ворогів є вичерпною в часі. Віктор Орбан постійно шукав зовнішніх ворогів та скотився до відкритої з прямими доказами співпраці з російською владою та спецслужбами. Це не могло тривати вічно, як і будь-який виборець відносно безпечної країни світу хоче бачити звіт свого уряду про здобутки та бачити перспективи, а не шукати винних і настільки їх персоніфікувати на посадових особах Києва та Брюсселя, як цього разу. Про це розповіла голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.
Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел
За її словами, це урок і він не був вивчений росіянами щодо України, як і ними ж щодо Угорщини. Співпраця з Кремлем повинна бути токсичною червоною лінією в інших державах Європи доки в Москві не зміниться режим, коли б це не сталось. Час тут не є визначальнішим за зміст.
Вона додає, не менш приємно, що США у стилі своєї адміністрації сьогодні теж не досягло політичної мети, яка мала відкриту форму втручання через прямі заклики підтримки Уряду Орбана.
Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах, завершивши своє 16-річне домінування у політиці країни. Перемогу здобув лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який за підсумками підрахунку майже всіх голосів отримує близько 138 місць у 199-місцевому парламенті – достатньо для конституційної більшості та масштабних реформ.