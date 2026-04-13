В яких столицях відкорковують шампанське, а де – сумують: що показали вибори в Угорщині

Угорщина перемогла. Ця історія ще раз доводить, що побудова виборчої кампанії виключно і лише на пошуку та звинуваченнях зовнішніх ворогів є вичерпною в часі. Віктор Орбан постійно шукав зовнішніх ворогів та скотився до відкритої з прямими доказами співпраці з російською владою та спецслужбами. Це не могло тривати вічно, як і будь-який виборець відносно безпечної країни світу хоче бачити звіт свого уряду про здобутки та бачити перспективи, а не шукати винних і настільки їх персоніфікувати на посадових особах Києва та Брюсселя, як цього разу. Про це розповіла голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Дурна сила пропаганди у російському стилі програє завжди, бо у них є інше читання самих суспільств, які не готові віддавати право власної участі у політичному житті своєї країни спецслужбам ворожих за суттю та духом країн. Російське суспільство зробило це давно, а угорське не прийняло таких порядок дій та не могло цього зробити. Чим жорсткішою є маніпуляція, тим більшим має бути спротив у відкритому суспільстві, які б надбудови в ньому не формувались лідерами з авторитарними нахилами", – зазначила експерт.

За її словами, це урок і він не був вивчений росіянами щодо України, як і ними ж щодо Угорщини. Співпраця з Кремлем повинна бути токсичною червоною лінією в інших державах Європи доки в Москві не зміниться режим, коли б це не сталось. Час тут не є визначальнішим за зміст.

"Переконана, що в багатьох столицях Європи вчора відкорковували пляшку ігристого за перемогу здорового глузду. Росіяни нехай йдуть додому, де б вони не запускали свої кінцівки і як би їм не дивно було за результат. Реальне, а не уявне російське втручання не працює, якщо народ має гідність, але і якщо ці факти відкривати", – зазначила Ольга Айвазовська.

Вона додає, не менш приємно, що США у стилі своєї адміністрації сьогодні теж не досягло політичної мети, яка мала відкриту форму втручання через прямі заклики підтримки Уряду Орбана.

"Чи буде нам від цього легше? Ну вже ж не важче, якщо на зміни прокремлівській зовнішній політиці Будапешту прийде проєвропейська та проугорська. Більшого поки нам і не потрібно", – резюмувала очільниця "Опори".

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах, завершивши своє 16-річне домінування у політиці країни. Перемогу здобув лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який за підсумками підрахунку майже всіх голосів отримує близько 138 місць у 199-місцевому парламенті – достатньо для конституційної більшості та масштабних реформ.




