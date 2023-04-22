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В какой стране ЕС цены на продукты выросли больше всего

Венгрия оказалась в лидерах стран ЕС, где цены на продукты питания выросли больше всего

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на продукты питания в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "АР".

В какой стране ЕС цены на продукты выросли больше всего

Супермаркет. Фото из открытых источников

Отмечается, что в последние месяцы цены на продукты питания резко выросли по всей Европе, подскочив в марте на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако в Венгрии цены на продукты питания выросли более чем на 45% за год, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat. Венгерский показатель значительно превышает показатель в соседней Словакии, где цены выросли чуть более чем на 29%. Такой рост цен сильно бьет по потребителям в центральноевропейской стране, заставляя венгров менять продукты питания, которые они покупают, и количество, которое они могут себе позволить.


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Информагенство отмечает, что некоторые виды продуктов питания в Венгрии за последний год подорожали почти вдвое. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, масло и хлеб, подорожали на 72-80%, что сильно бьет по карману потребителей. 

Большинство европейских экономик сталкиваются с аналогичными трудностями на фоне войны России в Украине, однако неэффективность в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Венгрии, а также историческая девальвация форинта сделали "экстремальную инфляцию" в стране хуже, чем где-либо в ЕС, пояснил Петер Вировац, главный экономист ING Hungary.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии состоялась 11 встреча Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, подводя ее итоги, подчеркнул, что Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей войны, а Украина продолжает укрепляться. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги Рамштайна-11.




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Источник: https://apnews.com/
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