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В Кремле уже объяснили, почему покушение на Фицо стало успешным

Шеф протокола Кремля Владимир Шевченко предположил, почему охрана не смогла защитить премьера Фицо. По его мнению, возможно, словацкий премьер не прислушался к ее советам. Также он заявил о проколе в работе телохранителей

сегодня, 18:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам начальник службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимира Шевченко, возможно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прислушивался к своей охране, как результат, на него совершено покушение.

В Кремле уже объяснили, почему покушение на Фицо стало успешным

Покушение на Фицо

"Что касается работы охраны, то политики часто относятся к ее советам без должного внимания",
— заявил Владимир Шевченко.

Впрочем, по его словам, бывает и так, что охрана ведет себя фамильярно в отношении политиков и своим поведение подрывает их авторитет. Но, если служба охраны все же не "дожмет" своих подзащитных, то получится такая трагедия, как с Фицо.

При этом Шевченко считает, что покушение на словацкого премьера является "однозначным проколом охраны". По его словам, телохранители не применили свои полномочия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на премьера Словакии было совершено покушение, когда он после заседания правительства вышел к своим избирателям. Тогда прозвучало несколько выстрелов, премьер получил ранения и упал. Его доставили в больницу. По информации словацких СМИ, состояние Фицо оценивают, как тяжелое. При этом известно, что стрелок задержан. Словацкие журналисты пишут, что в премьера стрелял известный писатель Юрай Чинтула. Кроме того, он является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия", наиболее проукраинской партией в стране.

Отреагировал на покушение на Роберта Фицо президент Владимир Зеленский.  Он подчеркнул, что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства-партнера.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/15/23019145.shtml?updated
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