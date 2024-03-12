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В Литве конфискуют первое авто на российских номерах. Его судьба разозлит РФ

В Литве поздно вечером 11 марта задержали автомобиль на российских номерах, передает LRT. Очевидно, автомобиль будет конфискован. Его, вероятно, передадут на нужды ВСУ

сегодня, 18:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Известно, что Уголовной службой таможни на пограничном переходе "Мядининкай" была задержана Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро на российских номерах.

В Литве конфискуют первое авто на российских номерах. Его судьба разозлит РФ

Литва конфискует авто на российских номерах

За рулем автомобиля находился гражданин Молдовы. Он направлялся из Литвы в Беларусь. Впрочем, оказалось, что владелицей автомобиля является россиянка, которой в машине не было. При этом водитель в разговоре с таможенниками утверждал, что не знал о правиле, согласно которого надо перерегистрировать все автомобили на российских номерах. Известно, что на гражданина Молдовы был составлен протокол о совершении административного нарушения.

Как заявили представители таможни Литвы, вероятнее всего Audi Q7 будет конфискована и передана на нужды Вооруженных сил Украины.

Известно, что автомобили на российских номерах в Литве должны были быть перерегистрированы до 11 сентября 2023 года, или должны были покинуть территорию страны. Нарушителям грозит штраф и конфискация авто.

Кроме того, Литва не пропускает на свою территорию машины на российских номерах. Как исключение, разрешение имеют российские автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее. При этом есть обязательные условия – за рулем транспортного средства находится его владелец, а сам транзит по территории Литвы не должен превышать 24 часа.

Также известно, что въезд на свои территории автомобилей на российских номерах запретили Литва, Латвия, Эстония и Польша с Финляндией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что все граничащие с РФ страны, кроме Норвегии, запретили въезд на свои территории автомобилей на российских номерах. Отмечалось, что такой шаг усугубит давление на власть страны-агрессора.




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Источник: https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2220396/litovs-ka-mitnitsia-zatrimala-pershii-avtomobil-iz-rosiis-kimi-nomerami
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