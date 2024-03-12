В Литве конфискуют первое авто на российских номерах. Его судьба разозлит РФ

Известно, что Уголовной службой таможни на пограничном переходе "Мядининкай" была задержана Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро на российских номерах.

Литва конфискует авто на российских номерах

За рулем автомобиля находился гражданин Молдовы. Он направлялся из Литвы в Беларусь. Впрочем, оказалось, что владелицей автомобиля является россиянка, которой в машине не было. При этом водитель в разговоре с таможенниками утверждал, что не знал о правиле, согласно которого надо перерегистрировать все автомобили на российских номерах. Известно, что на гражданина Молдовы был составлен протокол о совершении административного нарушения.

Как заявили представители таможни Литвы, вероятнее всего Audi Q7 будет конфискована и передана на нужды Вооруженных сил Украины.

Известно, что автомобили на российских номерах в Литве должны были быть перерегистрированы до 11 сентября 2023 года, или должны были покинуть территорию страны. Нарушителям грозит штраф и конфискация авто.

Кроме того, Литва не пропускает на свою территорию машины на российских номерах. Как исключение, разрешение имеют российские автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее. При этом есть обязательные условия – за рулем транспортного средства находится его владелец, а сам транзит по территории Литвы не должен превышать 24 часа.

Также известно, что въезд на свои территории автомобилей на российских номерах запретили Литва, Латвия, Эстония и Польша с Финляндией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что все граничащие с РФ страны, кроме Норвегии, запретили въезд на свои территории автомобилей на российских номерах. Отмечалось, что такой шаг усугубит давление на власть страны-агрессора.