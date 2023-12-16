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В Литве намекнули, что Венгрии пора на выход из ЕС

Из-за отказа одобрить 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине Венгрия может оказаться в жесткой изоляции внутри ЕС

сегодня, 09:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Венгрии, учитывая ее позицию относительно результатов заседания Европейского совета на этой неделе, стоит выйти из состава ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс.

В Литве намекнули, что Венгрии пора на выход из ЕС

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Не называя прямо Венгрию, литовский дипломат указал на "одного" из лидеров, который не согласился с одобрением 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине и "хвастается в Twitter своими достижениями".


"Очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не испытать войны, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не гибли, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей необходимости", – добавил Пранцкевичюс.

По его мнению, если это государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского Союза, "есть только одно правильное решение: выйти из него".

Читайте также на портале "Комментарии" — во время первого дня саммита лидеров стран ЕС, несмотря на сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, было принято историческое решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины (и Молдовы). Впрочем, Орбан всё же подложил свинью, заблокировав бюджетный "мегапакет", в который, среди прочего, были вшиты 50 млрд евро на поддержку нашей страны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" результаты первого дня саммита.




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Источник: https://www.facebook.com/503478023/posts/pfbid0wT5ieK5YLweuKqnP7rQwLXXK3fW8v7k1DeX9B7KfQkexwVeF4hS7Gd5zM4KAzskjl/
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