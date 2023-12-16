В Литве намекнули, что Венгрии пора на выход из ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Венгрии, учитывая ее позицию относительно результатов заседания Европейского совета на этой неделе, стоит выйти из состава ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Не называя прямо Венгрию, литовский дипломат указал на "одного" из лидеров, который не согласился с одобрением 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине и "хвастается в Twitter своими достижениями".
По его мнению, если это государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского Союза, "есть только одно правильное решение: выйти из него".
Читайте также на портале "Комментарии" — во время первого дня саммита лидеров стран ЕС, несмотря на сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, было принято историческое решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины (и Молдовы). Впрочем, Орбан всё же подложил свинью, заблокировав бюджетный "мегапакет", в который, среди прочего, были вшиты 50 млрд евро на поддержку нашей страны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" результаты первого дня саммита.
Обсуждения
Новости