В Литве намекнули, что Венгрии пора на выход из ЕС

Венгрии, учитывая ее позицию относительно результатов заседания Европейского совета на этой неделе, стоит выйти из состава ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Не называя прямо Венгрию, литовский дипломат указал на "одного" из лидеров, который не согласился с одобрением 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине и "хвастается в Twitter своими достижениями".

"Очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не испытать войны, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не гибли, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей необходимости", – добавил Пранцкевичюс.

По его мнению, если это государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского Союза, "есть только одно правильное решение: выйти из него".

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