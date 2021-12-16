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В Литве подтвердили первые случаи инфицирования вирусом Omicron

Подозрение на Omicron появилось еще в четверг, теперь поступили результаты исследования лабораторным методом

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Министерство здравоохранения Литвы 15 декабря сообщило об обнаружении в стране первых двух подтвержденных случаев варианта Omicron, оба – в Вильнюсе. Об этом сообщает литовское издание LRT. По словам замглавы Минздрава, подозрение на Omicron появилось еще в четверг, теперь поступили результаты исследования лабораторным методом. Оба случая связаны между собой. Контактных лиц этих людей установили и проверят.

В Литве подтвердили первые случаи инфицирования вирусом Omicron

Omicron - фото из открытых источников

Она отметила, что лучшим способом защитить себя и сдержать эпидемию остается вакцинация и прививка усиливающими дозами.

Напомним, власти Китая сообщили о первом случае заражения вариантом Omicron в северном городе Тяньцзинь. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Заражение обнаружили у человека, вернувшегося из-за границы и у которого не было симптомов сразу по прибытии 9 декабря. Инфицированный пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице. Новый штамм был обнаружен в то время, когда восточная провинция Чжэцзян в последние недели борется с ростом новых случаев заражения вариантом Delta.

Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося штаммом коронавируса Omicron. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. “К сожалению, Omicron, как и предыдущие штаммы, приводит к госпитализации. И, к сожалению, уже подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от этого штамма”, — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Уже известно, что Omicron является более мягкой версией коронавируса, впрочем, он очень быстро распространяется. К этому случаю, по данным Всемирной организации здравоохранения, смерть пациентов с Omicron зафиксирована не была. Общее количество случаев заражения этим вариантом COVID-19 в Великобритании сейчас составляет 3137.




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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1564536/lietuvoje-nustatyti-du-omikron-atmainos-atvejai
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