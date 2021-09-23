В Литве призвали граждан не покупать китайские телефоны

На фоне геополитической борьбы Вильнюса и Пекина Министерство обороны Литвы призвал граждан не покупать китайские телефоны с функцией 5G и выбросить те, которые они уже имеют. Причина — в телефонах могут быть программы, следящие за людьми и ограничивают их права и свободы. Об этом сообщает BBC.

Телефоны - фото из открытых источников





По информации органов, занимающихся кибербезопасностью в Литве, китайские телефоны, которые продают на территории Европы, имеют встроенную возможность цензурировать такие термины, как "свободный Тибет", "приветствуем независимость Тайваня", "движение за демократию". После этого данные с телефонов могут отправлять на сервер, который содержится в Сингапуре. В общем, речь идет о 449 терминов на китайском языке, и этот список постоянно обновляется.

Один из телефонов Xiaomi (Xiaomi Mi 10T 5G) имеет встроенные инструменты цензуры, а модель Huawei (Huawei P40 5G) очень уязвима для кибератак.





"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться купленных", — сказал по этому поводу заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.





Отношения между Литвой и Китаем испортились в последнее время. В августе Китай требовал, чтобы Литва отозвала своего посла в Пекине и обещал отозвать своего посла из Вильнюса, после того, как Тайвань объявил о создании миссии в Литве. Тогда советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан говорил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и сказал, что поддерживает балтийскую страну, которая противостоит Китаю.





Напомним, в рамках ХІ Пекинского международного кинофестиваля для жителей столицы Китая в кинотеатрах будут транслировать украинское кино. Об этом сообщают в пресс-службе посольства Украины в Китайской народной республике и в Монголии. "Дни украинского кино" в Пекине пройдут с 22 по 30 сентября в лучших кинотеатрах столицы республики. Желающие могут уже приобрести билеты на сеанс через приложение WeChat или на сайте кинофестиваля в программе "Маоянь дяньин Янчу". Реализация проекта "Дни украинского кино" была бы невозможна без привлечения Национальной киностудии художественных фильмов им. А. Довженко и Национального центра А. Довженко. Известно, какие фильмы покажут в Китае. Для представления украинской культуры были отобраны лучшие фильмы о украинцах, которые признаны шедеврами кинематографа.

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