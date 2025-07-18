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В Литве просят США не ждать 50 дней: чем призывают ударить по России

В Литве призвали США ввести большой пакет санкций против РФ уже сейчас

18 июля 2025, 13:27
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Кравцев Сергей

Сенат США должен как можно скорее проголосовать за законопроект о санкциях против России, и таким образом комплексно с Европой нанести удар по российской экономике. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (X) сделал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В Литве просят США не ждать 50 дней: чем призывают ударить по России

Кястутис Будрис. Фото: из открытых источников

"ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма – Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, который накладывает сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает агрессивную войну России", — отметил глава МИД Литвы.

Топ-дипломат Литвы также добавил, что благодаря согласованным санкциям от стран ЕС против более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, а также "Северных потоков" и снижению предельной цены на нефть можно быть уверенным в том, что Россия будет оставаться на правильном пути к исчерпанию "кровавых денег".

Читайте также на портале "Комментарии" — такой скорости введения новых санкций Путин еще не ощущал: в Эстонии заинтриговали заявлением.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз утвердил очередной уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одной из самых жестких за все время полномасштабной войны. Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого "теневого флота", задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.




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Источник: https://x.com/BudrysKestutis/status/1946094208286396630
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