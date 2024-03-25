В Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты

Нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Поэтому российские ракеты необходимо сбивать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Fox News".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

"Один раз может быть ошибкой. Но, если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", — заявил глава МИД Литвы.

Министр подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", — напомнил Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем.

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", – отметил Шимон Головня.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.



