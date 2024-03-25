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В Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты

Глава МИД Литвы заявил, что российские ракеты над странами НАТО нужно сбивать и Польша не может быть исключением

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Поэтому российские ракеты необходимо сбивать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Fox News".

В Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

"Один раз может быть ошибкой. Но, если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", — заявил глава МИД Литвы.

Министр подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", — напомнил Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем. 

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", – отметил Шимон Головня.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции. 




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Источник: https://twitter.com/GLandsbergis/status/1772007394295312804
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