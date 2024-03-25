В Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты

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Кравцев Сергей
Нельзя мириться с нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Поэтому российские ракеты необходимо сбивать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Fox News".
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников
Министр подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".
Отметим, спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем.
Читайте также на портале "Комментарии" — 24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.
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