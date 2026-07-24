В Литве забили тревогу: какой рычаг давления на Россию может ослабить ЕС

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в Европейском Союзе набирает обороты опасная тенденция, когда принятие новых санкций против России все больше зависит от экономических интересов отдельных государств-членов, а не от необходимости усиливать давление на агрессора.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: из открытых источников

Как сообщает LRT, литовский дипломат признал, что 21-й пакет санкций ЕС станет ощутимым ударом по финансовой системе России и еще больше ограничит доступ российских компаний к международным рынкам капитала. В то же время он предостерег, что сам процесс согласования новых ограничений вызывает серьезную обеспокоенность.

По словам Будриса, переговоры продемонстрировали: все чаще решения по санкционной политике определяются стремлением отдельных стран защитить собственные экономические интересы. Такой подход, по его мнению, может постепенно подорвать эффективность всей санкционной кампании Евросоюза.

Министр подчеркнул, что подобные компромиссы не только усложняют принятие новых ограничений против Кремля, но и создают риск ослабления уже существующего санкционного режима.

По данным издания, согласование 21-го пакета длилось более месяца. В разное время почти треть государств-членов ЕС заявляли о готовности заблокировать его принятие. В итоге каждая из этих стран согласилась снять свои возражения только после достижения компромиссов.

По мнению главы литовской дипломатии, если такая практика закрепится, Европейскому Союзу будет сложнее оперативно реагировать на новые вызовы и сохранять единый фронт санкционного давления на Россию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США уже на следующей неделе может вынести на голосование обновленный законопроект о так называемых "адских санкциях" против России. По данным Axios, у документа есть реальные шансы на принятие благодаря готовности демократов и республиканцев объединить усилия вокруг инициативы, которую до последних дней жизни продвигал сенатор Линдси Грэм.



