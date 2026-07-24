У Литві забили на сполох: який важіль тиску на Росію може послабити ЄС

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що в Європейському Союзі набирає обертів небезпечна тенденція, коли ухвалення нових санкцій проти Росії дедалі більше залежить від економічних інтересів окремих держав-членів, а не від необхідності посилювати тиск на агресора.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє LRT, литовський дипломат визнав, що 21-й пакет санкцій ЄС стане відчутним ударом по фінансовій системі Росії та ще більше обмежить доступ російських компаній до міжнародних ринків капіталу. Водночас він застеріг, що сам процес погодження нових обмежень викликає серйозне занепокоєння.

За словами Будріса, переговори продемонстрували: дедалі частіше рішення щодо санкційної політики визначаються прагненням окремих країн захистити власні економічні інтереси. Такий підхід, на його переконання, може поступово підірвати ефективність усієї санкційної кампанії Євросоюзу.

Міністр наголосив, що подібні компроміси не лише ускладнюють ухвалення нових обмежень проти Кремля, а й створюють ризик послаблення вже чинного санкційного режиму.

За даними видання, погодження 21-го пакета тривало понад місяць. У різний час майже третина держав-членів ЄС заявляла про готовність заблокувати його ухвалення. У підсумку кожна з цих країн погодилася зняти свої заперечення лише після досягнення певних компромісів.

На думку очільника литовської дипломатії, якщо така практика закріпиться, Європейському Союзу буде дедалі складніше оперативно реагувати на нові виклики та зберігати єдиний фронт санкційного тиску на Росію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сенат США вже наступного тижня може винести на голосування оновлений законопроект про так звані "пекельні санкції" проти Росії. За даними Axios, документ має реальні шанси на ухвалення завдяки готовності демократів та республіканців об'єднати зусилля навколо ініціативи, яку до останніх днів життя просував сенатор Ліндсі Грем.



