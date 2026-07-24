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Сенат США готовий: вже є дата, коли можуть ухвалити "пекельні санкції" Грема проти РФ

Законопроект, ініційований Ліндсі Гремом, отримав нову редакцію, підтримку обох партій і може стати найжорсткішим пакетом обмежень під час війни

24 липня 2026, 07:58
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Кравцев Сергей

Сенат США вже наступного тижня може винести на голосування оновлений законопроект про так звані "пекельні санкції" проти Росії. За даними Axios, документ має реальні шанси на ухвалення завдяки готовності демократів та республіканців об'єднати зусилля навколо ініціативи, яку до останніх днів життя просував сенатор Ліндсі Грем.

Сенат США готовий: вже є дата, коли можуть ухвалити "пекельні санкції" Грема проти РФ

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Як стверджують джерела видання, обговорення санкційного пакета пройде на тлі меморіальних заходів на згадку про Грема, який помер 11 липня. Його колеги розраховують завершити роботу над документом, який став одним із головних політичних проектів сенатора.

Законопроект уже двічі коригувався. Автори суттєво пом'якшили найбільш спірні положення: максимальний розмір вторинних мит знижено з початкових 500% до 100%, а дія механізму пропонується обмежити п'ятьма державами, які допомагатимуть Москві обходити санкційний режим.

Ще однією важливою зміною стало розширення ініціативи на прохання президента США Дональда Трампа. За інформацією Axios, глава Білого дому запропонував поширити дію закону також на Іран, і сенатори врахували цю пропозицію у новій редакції.

Документ уже підтримали понад 60 законодавців, що значно підвищує його шанси на успішне проходження Сенату. Сенатор Жанна Шахін заявила, що зараз вкрай важливо не затягувати з ухваленням рішення, оскільки, за її словами, Україна посилює свої позиції на полі бою, тоді як Кремль стикається з труднощами, що зростають.

Якщо закон буде прийнято, він стане одним із рідкісних прикладів двопартійного консенсусу в Конгресі щодо припинення російської агресії проти України.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/07/23/senate-russia-sanctions-iran-vote
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