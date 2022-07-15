В МИД Украины ответили Орбану, который раскритиковал санкции против России

Санкции против РФ могут поставить крест на экономике Европейского Союза. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На это в украинском МИД ответили, что европейская экономика больше всего страдает от гибридной войны России, а не от антироссийских санкций. Как передает портал "Комментарии" официальную позицию Украины озвучил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По сообщению Reuters, Орбан сравнил санкции против России с "выстрелом себе в легкие" за якобы "непродуманные" экономические санкции против РФ.

Спикер МИД Украины отметил, что называть неэффективными европейские санкции против России нельзя. К тому же санкции против РФ были введены за тысячи убитых украинцев, за разрушенные мирные города Украины.

Олег Николенко напомнил, что в Москве сознательно создали газовый кризис в Европе, чтобы шантажировать ЕС, чтобы ударить по благосостоянию европейских граждан.

По словам Николенко, глава правительства Венгрии должен был бы призывать к усилению санкций против России, а не начинать разговоры о том, что санкции бьют по самой Европе. Ведь эти разговоры ведутся в то время, когда российские военные открывают огонь по детям в Харькове, Николаеве, Виннице. И, когда в Москве видят такую реакцию Запада, то это их только поощряет к дальнейшим агрессивным действиям против мирного населения.

В МИД Украины считают, что только после принуждения России к миру можно вести разговоры о том, что Украина, Венгрия, да и вся Европа вернутся к нормальной мирной жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!