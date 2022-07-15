Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья

Венгрия заинтересована в том, чтобы минимизировать своё участие в военных действиях в Украине. Тем не менее, учитывая обстоятельства, что страна граничит с Украиной, правительство Венгрии подготовило сценарий на случай ЧП и вывод венгерских военных из-под охраны границ. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию "Index".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Министр пояснил, что правительство считает, что вероятность сползания к войне на минимальном уровне. При этом министр добавил, что в интересах Венгрии, чтобы на востоке Украине как можно скорее установился мир. В таком случае удастся избежать негативных сценариев, в которых нужно будет предпринимать меры по защите 150.000 венгров, проживающих в украинском Закарпатье.

Сийярто отметил, что, если боевые действия приблизятся к западной границе Украины, это будет представлять угрозу непосредственно Венгрии. Угроза будет намного больше, чем сегодня.

По словам дипломата, сейчас Запад ввёл достаточно санкций против России и должен приложить все усилия, чтобы как можно быстрее военные действия в Украине были прекращены. Венгрия, как и прежде готова предоставить свою территорию, как площадку для мирных переговоров и готова и дальше принимать беженцев из Украины.

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