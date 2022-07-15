logo

BTC/USD

20922.85

ETH/USD

1227.76

LTC/USD

52.37

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия не будет вмешиваться в войну, но у нее есть сценарии "военного ЧП"

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Венгрия заинтересована в том, чтобы минимизировать своё участие в военных действиях в Украине. Тем не менее, учитывая обстоятельства, что страна граничит с Украиной, правительство Венгрии подготовило сценарий на случай ЧП и вывод венгерских военных из-под охраны границ. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию "Index".

Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Министр пояснил, что правительство считает, что вероятность сползания к войне на минимальном уровне. При этом министр добавил, что в интересах Венгрии, чтобы на востоке Украине как можно скорее установился мир. В таком случае удастся избежать негативных сценариев, в которых нужно будет предпринимать меры по защите 150.000 венгров, проживающих в украинском Закарпатье.

Сийярто отметил, что, если боевые действия приблизятся к западной границе Украины, это будет представлять угрозу непосредственно Венгрии. Угроза будет намного больше, чем сегодня.

По словам дипломата, сейчас Запад ввёл достаточно санкций против России и должен приложить все усилия, чтобы как можно быстрее военные действия в Украине были прекращены. Венгрия, как и прежде готова предоставить свою территорию, как площадку для мирных переговоров и готова и дальше принимать беженцев из Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — готов ли мир простить украинцам долги: почему Киев тянет с вопросом — что стоит на кону.

Также издание "Комментарии" сообщало -  в России заговорили о завершении войны – озвучили детали будущего соглашения.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://index.hu/kulfold/2022/07/15/szijjarto-peter-gazbeszerzes-haboru-minimumado-kettos-adoztatas-diplomacia/?fbclid=IwAR0Yguutp6GffAfDKxR6moKHlFAxSb7GLDyyQuEhdwbCfJlDg9uUetpa6EQ
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!