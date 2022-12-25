В Молдове резко ответили на российские угрозы из-за сотрудничества с НАТО

В Молдове ответили на угрозы замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества официального Кишинева и НАТО якобы приближает страну к катастрофе. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Facebook спикера МИД Молдовы Даниэля Воде.

Представитель МИД Молдовы заявил, что его страна – миролюбивое и нейтральное государство, но это не означает безразличие к тому, что происходит в мире.

"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО – самый сильный военно-политический альянс в мире", – заявил дипломат.

Кроме этого, он подчеркнул, что Молдова находится в сложном регионе, пострадавшем от брутальной агрессии РФ против Украины.

"Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы – свободная страна и будем решать, как развивать нашу страну", – отметил Воде.

Известно, что российский чиновник Галузин сказал, что активизация сотрудничества Кишинева с НАТО в военной и военно-технической областях является фактором, который якобы подрывает безопасность самой Молдовы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Молдова запускает дерусификацию . Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания. По итогам первого в истории совместного заседания парламенты Румынии и Молдовы в субботу приняли совместную декларацию, в которой в частности осудили военную агрессию России против Украины и одобрили евроинтеграционное стремление Кишинева.