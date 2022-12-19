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В Молдове спецслужбы сделали новое заявление об угрозе вторжения России в 2023 году

Россия может в следующем году напасть на Молдову

сегодня, 18:49
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия планирует вторгнуться на территорию Молдовы в 2023 году, но осуществление этого плана зависит от развития войны в Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце, сообщает TVR Moldova .

В Молдове спецслужбы сделали новое заявление об угрозе вторжения России в 2023 году

Россия может в следующем году напасть на Молдову (фото из открытых источников)

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь-то в начале года, в январе, феврале или позже, в марте, апреле", — заявил глава разведки. Молдовы.

Он сообщил, что РФ собирается "уходить дальше", чтобы создать коридор с непризнанной Приднестровской республикой, территория которой является суверенной частью их страны.

"Тогда мы можем сказать, что да, они намерены прийти сюда. Что будет дальше, их намерения относительно Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", — подчеркнул Мустяце.

Также он добавил, что в ЕС самый большой склад боеприпасов находится в Кобасной (Приднестровье), его охраняют очень мощно россияне. Одной из гипотез есть использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

По разным оценкам, на этом складе могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Молдова начала получать газ из соседней страны . Румыния начинает поставки газа в Молдову во избежание российского шантажа. Румынская компания Transgaz заявила, что впервые начала транспортировать газ в Молдову через газопровод Яссы-Унгены. Газопровод Яссы-Унгены начали строить в 2013 году. Таким образом Молдова сможет подключиться к газотранспортной системе ЕС через Румынию. Такие шаги молдавских властей вызваны тем, что Кремль сокращает поставки газа в Молдову на 56,5% с 1 декабря.



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Источник: https://tvrmoldova.md/article/a35b0916fd4f7829/ultima-ora-federatia-rusa-ar-avea-in-plan-sa-invadeze-si-r-moldova-la-inceputul-anului-2023.html
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