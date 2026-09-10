Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выступил с резкой критикой президента Никушора Дана из-за планов усилить участие страны в многонациональной структуре поддержки Украины. Политик утверждает, что такая политика якобы может втянуть Румынию в войну.

Румыния. Фото: из открытых источников

Поводом для заявления стало обращение Дана к парламенту с предложением одобрить участие румынских военнослужащих в Оперативном командовании многонациональной группы поддержки Украины. По словам Джорджеску, речь идет о направлении до 20 военнослужащих в структуру, расположенную во Франции и Великобритании.

Экс-кандидат назвал инициативу "самоубийственным шагом" и призвал депутатов не поддерживать предложение президента. Он считает, что Бухарест должен сохранять нейтральную позицию и не становиться частью военной политики других государств.

"Преимущество Румынии как стратегического игрока заключается в ее нейтралитете", — заявил Джорджеску.

При этом он подчеркнул, что страна должна выступать партнером в поиске мира, а не инструментом войны.

Его заявление прозвучало на фоне отдельного предупреждения администрации президента Румынии. В Бухаресте заявили о распространении в интернете ложной информации о якобы готовящейся отправке румынских военных непосредственно в Украину.

Таким образом, дискуссия вокруг участия Румынии в поддержке Украины получила не только внешнеполитическое, но и внутреннее политическое измерение. Джорджеску использовал ситуацию для критики действующего президента, поставив под сомнение саму необходимость расширения румынского участия.

При этом из приведенных данных следует, что речь идет не об отправке контингента на фронт, а об участии ограниченного числа военнослужащих в многонациональном оперативном командовании. Однако именно эта инициатива уже стала поводом для новых споров о том, насколько далеко Румыния должна заходить в поддержке Украины на фоне продолжающейся войны.

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