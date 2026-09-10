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В одній із країн ЄС розгорівся конфлікт через підтримку України: деталі

Екс-кандидат у президенти Румунії назвав участь країни у новому багатонаціональному командуванні «самовбивчим кроком» і закликав парламент заблокувати ініціативу президента

10 вересня 2026, 12:25
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Кравцев Сергей

Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску виступив із різкою критикою президента Нікушора Дана через плани посилити участь країни у багатонаціональній структурі підтримки України. Політик стверджує, що така політика може втягнути Румунію у війну.

В одній із країн ЄС розгорівся конфлікт через підтримку України: деталі

Румунія. Фото: із відкритих джерел

Приводом для заяви стало звернення Дана до парламенту із пропозицією схвалити участь румунських військовослужбовців у Оперативному командуванні багатонаціональної групи підтримки України. За словами Джорджеску, йдеться про направлення до 20 військовослужбовців у структуру, розташовану у Франції та Великій Британії.

Екс-кандидат назвав ініціативу "самовбивчим кроком" та закликав депутатів не підтримувати пропозицію президента. Він вважає, що Бухарест має зберігати нейтральну позицію та не ставати частиною військової політики інших держав.

"Перевага Румунії як стратегічного гравця полягає в її нейтралітеті", — заявив Джорджеску.

При цьому він наголосив, що країна має виступати партнером у пошуку миру, а не інструментом війни.

Його заява пролунала на тлі окремого попередження адміністрації президента Румунії. У Бухаресті заявили про поширення в інтернеті хибної інформації про нібито підготовку відправлення румунських військових безпосередньо в Україну.

Таким чином, дискусія навколо участі Румунії у підтримці України отримала не лише зовнішньополітичний, а й внутрішній політичний вимір. Джорджеску використав ситуацію для критики чинного президента, поставивши під сумнів саму необхідність розширення румунської участі.

При цьому з наведених даних випливає, що йдеться не про відправку контингенту на фронт, а про участь обмеженої кількості військовослужбовців у багатонаціональному оперативному командуванні. Однак саме ця ініціатива вже стала приводом для нових суперечок про те, наскільки далеко Румунія має заходити в підтримці України на тлі війни, що триває.

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