В одной из стран ЕС требуют немедленно упразднить защиту для украинцев

Спикер нижней палаты парламента Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура выступил за радикальное сворачивание поддержки украинских беженцев. Политик предлагает полностью упразднить режим временной защиты и прекратить социальные выплаты для всех граждан Украины. Об этом он заявил в эфире CNN Prima NEWS.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам Окамуры, работающие в Чехии украинцы должны перейти на общие правила проживания для иностранцев. Те же, у кого нет работы, по его мнению, после завершения войны должны вернуться в Украину.

"Я выступаю за немедленную полную отмену временной защиты и выплат для всех украинцев", — заявил чешский политик.

Окамура также напомнил об ужесточении правил для новых заявителей из Украины. Он назвал заслугой своей партии введение ограничений, касающихся мужчин призывного возраста и их доступа к автоматическому получению временной защиты.

В то же время, новые правила не имеют обратной силы. Украинцы, уже получившие статус временной защиты и непрерывно его сохраняющие, не должны повторно подтверждать исполнение воинского долга. Их статус в соответствии с действующими правилами остается защищенным до 2028 года.

Однако для Окамуры этого недостаточно. Он предлагает демонтировать всю систему временной защиты в Чехии, которая стала одним из главных механизмов помощи украинцам после начала полномасштабной войны.

Таким образом, политик выступает не только за усиление контроля над новыми заявителями, но и за полное изменение подхода Праги к украинским беженцам. Его заявление может снова обострить дискуссию в Чехии о дальнейшей поддержке граждан Украины и роли временной защиты в условиях затяжной войны.

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