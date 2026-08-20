В одній з країн ЄС вимагають негайно скасувати захист для українців

Спікер нижньої палати парламенту Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура виступив за радикальне згортання підтримки українських біженців. Політик пропонує повністю скасувати режим тимчасового захисту та припинити соціальні виплати для всіх громадян України. Про це він заявив в ефірі CNN Prima NEWS.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами Окамури, українці, які працюють у Чехії, повинні перейти на загальні правила проживання для іноземців. Ті ж, хто не має роботи, на його думку, після завершення війни мають повернутися в Україну.

"Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців", — заявив чеський політик.

Окамура також нагадав про посилення правил для нових заявників з України. Він назвав заслугою своєї партії запровадження обмежень, які стосуються чоловіків призовного віку та їхнього доступу до автоматичного отримання тимчасового захисту.

Водночас нові правила не мають зворотної сили. Українці, які вже отримали статус тимчасового захисту та безперервно його зберігають, не повинні повторно підтверджувати виконання військового обов'язку. Їхній статус, відповідно до чинних правил, залишається захищеним до 2028 року.

Однак для Окамури цього недостатньо. Він пропонує фактично демонтувати всю систему тимчасового захисту в Чехії, яка стала одним із головних механізмів допомоги українцям після початку повномасштабної війни.

Таким чином, політик виступає не лише за посилення контролю над новими заявниками, а за повну зміну підходу Праги до українських біженців. Його заява може знову загострити дискусію в Чехії щодо подальшої підтримки громадян України та ролі тимчасового захисту в умовах затяжної війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЄС закручує гайки: кому з українських біженців тепер можуть відмовити у захисті.



