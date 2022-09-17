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Важное решение от ЕС, которое может стать серьезным ударом для Венгрии

Еврокомиссия пытается наказать Венгрию за коррупцию и заблокировать всю финансовую помощь.

сегодня, 16:16
Автор:

Slava Kot
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18 сентября состоится внеочередное заседание Еврокомиссии, где еврокомиссары могут принять первое в истории ЕС решение о сокращении средств ЕС для Венгрии. Причиной такого заседания является нарушение этой страной верховенства права и коррупция. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Важное решение от ЕС, которое может стать серьезным ударом для Венгрии

ЕС заблокирует деньги для Венгрии из-за коррупции. Фото из открытых источников

Европейская комиссия должна приостановить все средства ЕС для Венгрии, заявили некоторые евродепутаты в июле, ссылаясь на правовой анализ. Они заявили, что нарушение Венгрией верховенства права на чрезвычайно высоком уровне и представляет опасность для Европейского Союза.

В апреле Еврокомиссия начала расследование верховенства права в Венгрии. Он был запущен после сильного давления со стороны Европарламента.

В общей сложности четверо евродепутатов представили 36-страничный правовой анализ по этому вопросу. Исследование, проведенное тремя профессорами права, предполагало, что комиссия должна приостановить 100% денег, выделяемых ЕС для Венгрии.

Среди прочего отмечено, что история плохого управления средствами ЕС со стороны Венгрии насчитывает более десяти лет. Авторы описывают венгерскую коррупцию как "заряженную воду, текущую по свинцовым трубам". "Снабжение этой воды для потребления людьми должно быть приостановлено до замены ядовитых свинцовых труб", — написали в отчете чиновники.

Также о ситуации в Венгрии высказались и другие депутаты.

"Венгрия вообще не настоящая демократия", — сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд, французский законодатель от Зеленых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует выделение 5 млрд долларов для Украины.

Также "Комментарии" писали о решении Венгрии отменить санкции трем олигархам из РФ.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-chief-vows-halt-funding-democracy-offenders-2022-09-14/
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