В парламенте Словакии отметились скандальным заявлением о войне в Украине

Вице-спикер парламента Данко заявил, что на самом деле жизнь не черно-белая и нужно "понимать", что к войне в Украине приложили руку все стороны. В частности, по его мнению, виновны во вторжении России и сами украинцы, которые не смогли справиться с российским меньшинством в стране.

Андрей Данко

Как подчеркнул Данко, россияне вроде бы пришли на украинскую территорию, чтобы "помочь своей нации".

При этом когда вице-спикеру напомнили, что Россия нарушила международное право, когда начала войну против Украины и захватила территории другого государства, он заявил, что международное право нарушают и другие страны, в частности, Израиль и Соединенные Штаты.

Кроме того, Данко заявил, что не стоит становиться на сторону Украины и помогать ей, поскольку это не решит проблему, а будет способствовать эскалации.

"Россия не является агрессором, она защищает свои интересы"

, – заявил словацкий вице-спикер.

Напомним, схожие мнения по поводу войны в Украине объявлял и словацкий премьер Роберт Фицо. В частности, на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину он фактически оправдал агрессию РФ, заявив, что в 2014 году в Украине начался "разгул неонацизма".

Кроме того, Фицо заявил, что нельзя принимать Украину в НАТО, поскольку такой шаг может спровоцировать начало третьей мировой войны.

При этом Фицо также оскандалился, когда после обстрелов украинской столицы россиянами заявил, что в Киеве абсолютно нормальная жизнь. По его словам, в этом городе нет войны. Вместе с тем он не приехал в столицу Украины на встречу с премьером Денисом Шмыгалем, а решил почему-то встретиться с ним в Ужгороде.