В ПАСЕ испугали прогнозом: что произойдет, если не остановить РФ в Украине

Поддержка Украины в Европе остается устойчивой, но если Россию вовремя не остановить, она продолжит рушить все ценное для европейцев. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Габриелюс Ландсбергис

По его словам, в Страсбурге, как и других региональных и международных форумах, дипломаты ежедневно выражают поддержку Украине.

"Мы осуждаем агрессивную войну России, ее нападение на Украину – на гражданские объекты и инфраструктуру, исторические и культурные объекты. Мы скучаем по гибели мирных жителей и призываем вернуть украинских детей, которые были насильственно депортированы и незаконно усыновлены в России с единственной целью – стереть их национальную идентичность”, – сказал министр.

По словам Ландсбергиса, поддержка Украины со стороны Литвы непоколебима, и страна помогла многим, кто спасался от войны.

"Однако даже в Литве, находясь ближе к фронту, мы не можем представить ежедневную реальность украинцев в течение последних двух с половиной лет, а для некоторых уже 10 лет", — отметил Ландсбергис.

Министр признал, что литовцы никогда не смогут полностью осознать происходящие на расстоянии разрушения.

По его словам, пока в Европе, наслаждающиеся летом, украинский народ продолжает бороться и умирать за европейские дома, европейские семьи, за мир и свободу.

"Если Россию не остановить, эти сожженные дома, разрушенные церкви и музеи, кварталы и города могут быть нашими, а могут быть и вашими", — сказал министр.

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