В ПАСЕ испугали прогнозом: что произойдет, если не остановить РФ в Украине

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Ткачик Олеся
Поддержка Украины в Европе остается устойчивой, но если Россию вовремя не остановить, она продолжит рушить все ценное для европейцев. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Габриелюс Ландсбергис
По его словам, в Страсбурге, как и других региональных и международных форумах, дипломаты ежедневно выражают поддержку Украине.
По словам Ландсбергиса, поддержка Украины со стороны Литвы непоколебима, и страна помогла многим, кто спасался от войны.
Министр признал, что литовцы никогда не смогут полностью осознать происходящие на расстоянии разрушения.
По его словам, пока в Европе, наслаждающиеся летом, украинский народ продолжает бороться и умирать за европейские дома, европейские семьи, за мир и свободу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные СМИ узнали о том, кто возглавит Европейскую комиссию.
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Ігор
25 июня 2024, 19:00
Було б чудово, щоб саме ці мікронедокраїни отримали в себе спалені будинки. Мало, що відокремилися незаконно, так ще й провокації влаштовують чужими руками. Вони не заспокояться поки їх не повернути в рідну імперську говень.