В ПАСЕ приняли новое решение по России: что оно означает

В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека отреагировали на новые правки в Конституцию РФ, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года. Следовательно, в организации выразили обеспокоенность легитимностью этих поправок в России.

В ПАСЕ признали Россию диктатурой (фото из открытых источников)

В пресс-службе ПАСЕ сообщили, что поправки, внесенные в российскую конституцию еще в июле 2020 года, снимают ограничения на президентский срок и позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года, тогда ему будет 83 года.

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"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила РФ в фактическую диктатуру", – говорится в заявлении.

Комитет принял проект резолюции и вспомнил выводы Венецианской комиссии Совета Европы, где говорится, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как конституцию РФ, так и международные правовые принципы". Этот документ поддержали все единогласно.

Помимо этого, парламентарии также отметили, что агрессия РФ против Украины, ее последствия показывают, что диктатуры "составляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей".

Также в комитете подтвердили свою поддержку будущего специального международного криминального трибунала для привлечения руководства РФ и Путина к ответственности за их действия. Речь идет об аннексии Крыма, войнах на Донбассе и сбитии самолета рейса MH17.

На следующей неделе должны начаться дебаты на эту тему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин вводит новый праздник в России .