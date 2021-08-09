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Главная Новости Мир ЕС В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО)
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В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО)

Строители в Польше случайно раскопали захоронение времен чумы

сегодня, 09:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Польше строители случайно нашли большое захоронение людей, которые скончались из-за эпидемии чумы, бушевавшей в XVIII столетии. В Миколайках тогда погибали сразу целые семьи. После жуткой находки человеческих останков, они обратились за помощью экспертов. Археологи раскопали местность и нашли два кладбища и артефакты эпохи неолита и римского периода.

В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО)

Захоронение в Польше, фото с открытых источников

Об этом сообщают "Новости планеты" со ссылкой на польское издание Wydarzenia.

Человеческие останки обнаружили во время строительства жилого комплекса в небольшом городе Миколайки. Работу сразу же остановили. Одно из них возникло в 18 столетии.

В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 2
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 3
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 4
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 5
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 6
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 7
В Польше неожиданно раскопали сотни трупов времен чумы: похоронены целыми семьями в одной могиле (ФОТО) - фото 8

Президент научного фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина Агнешка Яремек рассказала о том, что на кладбище, которое находится рядом с церковью, было недостаточно места. Именно поэтому приходилось хоронить людей непосредственно вдоль дороги. Археологи считают, что им удалось обнаружить именно это место. Всего за несколько недель, что велись раскопки, эксперты обнаружили свыше 100 человеческих останков в 60 могилах. Эти люди погибли в результате эпидемии чумы. В большинстве случаев их хоронили целыми семьями в одной могиле, иногда могилы могли быть многослойными. 

Польша пострадала от эпидемии в 1351 году. Примерно в тот период она проникла от Прибалтики до Киева, Чернигова, Переяслава и некоторых городов на территории современной России. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в канадском интернате обнаружили более двух сотен детских останковКак стало известно, останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате в конце мая этого года. Предварительно, некоторые останки принадлежали детям, которым на момент смерти не исполнилось и трех лет. На данный момент причина их смерти устанавливается. 

Ранее мы сообщали, что в пещере Аргентины нашли останки гигантской летучей мыши.


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Источник: https://www.planetanovosti.com/polskie-stroiteli-sluchajno-obnaruzhili-chumnoe-zahoronenie
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