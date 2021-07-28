Существовала 100 000 лет назад: в пещере Аргентины нашли останки гигантской летучей мыши (ФОТО)

В аргентинской пещере ученым удалось обнаружить уникальную находку — челюстную кость летучей мыши-вампира, которая существовала на Земле около 100 000 лет назад. Об этом пишет издание Science Alert.

Летучая мышь-вампир - фото: из открытых источников

Это открытие, по мнению ученых, поможет заполнить пробелы в истории этих рукокрылых и, возможно, подтолкнет на истинную причину их вымирания. Стоит отметить, что летучие мыши появились на нашей планете примерно 50 миллионов лет назад. На сегодняшний день они составляют примерно 20 процентов всех известных видов млекопитающих.

В этом случае речь идет о летучей мыше-вампире. К слову, сейчас в мире существует только три вида "вампиров", а всего известно 1400 видов. Эти рукокрылые питаются исключительно кровью других животных. Также они известны как гематофаги. Обитают эти летучие мыши на территории Бразилии, Боливии, Южной и Центральной Америки, Аргентины, Эквадора, Белиза и Венесуэлы.

Найденные в пещере останки принадлежат самой гигантской летучей мыше-вампиру в истории их существования. Примечательно, что она ​​была примерно на 30 процентов больше, чем ее родственники и те летучие мыши, что живут сейчас. Размахом ее крыльев составлял примерно 50 сантиметров.

Благодаря найденной окаменелости удалось установить, что климат в месте обнаружения останков 100 000 лет назад отличался от того, который сегодня.





найдены останки насекомого, обитавшего на Земле 100 млн лет назад. Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в канале на полуострове Лабрадор были





в Собиборе обнаружили металлические бирки детей, отправленных в лагеря смерти. Подробнее об этом читайте в нашем материале Также сайт сообщал о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!