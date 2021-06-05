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Главная Новости Мир Канада Более двух сотен детских останков: в канадском интернате обнаружили жуткую находку
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Более двух сотен детских останков: в канадском интернате обнаружили жуткую находку

В канадской школе-интернате нашли останки детей

сегодня, 11:56
Автор:

Денис Подставной

Жуткая находка была обнаружена в одном из канадских интернатов. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Более двух сотен детских останков: в канадском интернате обнаружили жуткую находку

Найдены останки детей в школе-интернате. Фото из открытых источников

На территории бывшей школы-интерната, которая находится в городе Камлупс в Канаде, были обнаружены останки 215 детей.  Известно, что  данное учреждение работало под покровительством католической церкви. В ней воспитывались дети коренных народов. 

Организация Объединённых Наций сделала заявление, в котором обратилась к правительству Канады и Ватикану и требует провести расследование по этому поводу. В заявлении ООН называет немыслимым, то чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок. Премьер Министр Канады также сделал заявление по этому поводу, по его мнению ответственность должна взять на себя церковь. 

Как стало известно, останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате в конце мая этого года. Предварительно, некоторые останки принадлежали детям, которым на момент смерти не исполнилось и трех лет. На данный момент причина их смерти устанавливается. 

Известно, что данная школа-интернат работала на протяжении более 80 лет (с 1890 — по 1978 год.) В учреждении одновременно могло находиться около 500 человек. Согласно отчету правительства Канады условия в интернате были очень плохими. Во время работы учреждения в нем от болезней погибало множество детей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Канаде темнокожего судью перепутали с преступником. Правоохранители заковали судью в наручники потому, что боялись за свою жизнь. Более подробно читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что в США учительницу рисования арестовали за длительный секс с учеником. Известно, что ученик ходил к 40-летней учительнице на дополнительные задания. Возраст пострадавшего не разглашается. Читайте подробнее в нашей статье





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Источник: https://www.dw.com/uk/oon-vymahaie-vid-kanady-ta-vatykanu-rozsliduvannia-shchodo-znaidenykh-ostankiv-215-ditei/a-57785727
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