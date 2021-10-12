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В Польше прошли массовые протесты на фоне опасений выхода из ЕС

Митинги прошли более чем в 100 городах

сегодня, 02:15
Автор:

Ольга Чародий

Поляки, которые поддерживают членство страны в ЕС, вышли на массовые протесты, опасаясь выхода из блока. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Протесты организовали после того, как в четверг Верховный суд Польши постановил, что ключевые статьи закона Евросоюза "несовместимы" с польской Конституции.

В Польше прошли массовые протесты на фоне опасений выхода из ЕС

Польша (фото из открытых источников)


Митинги прошли более чем в 100 городах, и около 100 000 людей собрались только в Варшаве. В демонстрациях приняли участие оппозиционные политики, активисты и артисты. Решение суда фактически отклонило основной принцип, согласно которому право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством. Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в защиту постановления: "У нас такие же права, как и у других стран. Мы хотим, чтобы эти права соблюдались". При этом он заверил, что "место Польши есть и будет в европейской семье наций". Его партия заявила, что у нее нет планов относительно того, что некоторые уже называют Polexit.


Напомним, в Польше приняли решение о превосходстве национального законодательства над европейским. В Европарламенте высказали возмущение, заявив, что Польша играет с огнем. О чём свидетельствует этот конфликт? Как обстоят с приоритетом (национальное/международное право) дела в других странах, не входящих в ЕС? Эксперты постарались ответить на эти вопросы изданию "Комментарии-Украина". Политолог Андрей Окара уверен: то, что польский Конституционный трибунал (аналог Конституционного суда в Украине) принял решение о приоритете национального законодательства над законодательством ЕС, обнажило важную фундаментальную недоговоренность, которая заложена в конструкции Евросоюза.





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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58863680
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