В Польше трагически погиб молодой украинец

23-летний заробитчанин скончался в больнице от тяжелых ожогов, которые получил пытаясь потушить пожар в своем доме. В польском городе Катовице скончался в больнице от ожогов 23-летний украинец Игорь Турецкий, который несколько лет работал на заработках в Польше. Он как раз собирался жениться на девушке из родной Львовщины, с которой познакомился в соседней стране. Трагическую заробитчанскую историю рассказывает сайт "Обозреватель".

Молодая пара - фото из открытых источников

Игорь был родом из города Дрогобыча Львовской области. Здесь он закончил девятилетку, после чего поступил в колледж, учился на разработчика программного обеспечения. В родном городе его запомнили как веселого и доброго парня, вежливого и готового всегда прийти на помощь. Знакомые Игоря рассказывают, что его воспитывала только мама, поэтому рано приобщился к труду.

Последние несколько лет Игорь работал на заработках в Польше, последним местом работы была компания по доставке товаров, приобретенных через интернет-магазин. В соседней стране он познакомился с Дианой, украинкой из родной Львовской области. В ближайшее время пара планировала пожениться. Судя по сообщений любимой Игоря в соцсетях, она уже была беременна.

"Ты будешь нашим ангелом, будешь оберегать нас сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорь, спасибо, что ты оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и хранить под сердцем", — написала она.

Напомним, Польша готовится вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде. Жителей из Украины будут вакцинировать на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

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