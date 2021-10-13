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В Польше в хостеле нашли мертвую украинку

Расследование смерти женщины взяла на себя прокуратура

сегодня, 05:52
Автор:

Ольга Чародий

В хостеле польского города Стараховице нашли мертвой 51-летнюю украинку. Обстоятельства смерти выясняются. Об этом сообщил польский информационный телеканал Polsat News.Представитель полиции в городе Стараховице, что на юго-востоке Польши, Павел Кусяк заявил, что 11 октября 51-летняя украинка потеряла сознание в хостеле. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако медики, выехавшие на место, не смогли спасти женщину.

В Польше в хостеле нашли мертвую украинку

Польша (фото из открытых источников)


Сообщается, что в течение нескольких часов на месте инцидента работали полицейские. Расследование смерти женщины взяла на себя прокуратура. Правоохранители не исключают, что "кто-то мог способствовать смерти женщины". Дополнительную информацию о том, что именно произошло с Украинской, почему она потеряла сознание и через что она умерла — нет.


Напомним, в Испании умерла гражданка Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина. В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали, что сорвавшаяся в море с высоты около 30 метров украинка умерла.  Девушка была госпитализирована, однако от полученных травм скончалась в стенах медицинского учреждения. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родственникам погибшей.  Напомним ранее "Комментарии" сообщали о том, в Испании украинка сорвалась со скалы. Она находилась на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья". Согласно данным средств массовой информации, девушка забралась на перила и пыталась сделать "селфи". В какой-то момент она сорвалась вниз. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы, которые несмотря на сильные волны смогли вытащить девушку на сушу. Потерпевшая получила серьезные травмы и находилась в бессознательном состоянии. 






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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-11/starachowice-smierc-51-latki-w-hostelu-sprawe-bada-prokuratura/
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