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В Испании трагически погибла украинка

Девушка сорвалась с высоты около 30 метров

сегодня, 20:20
Автор:

Денис Подставной

В Испании умерла гражданка Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

В Испании трагически погибла украинка

Украинка сорвалась со скалы. Фото: cкриншот из видео.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали, что сорвавшаяся в море с высоты около 30 метров украинка умерла. 

Девушка была госпитализирована, однако от полученных травм скончалась в стенах медицинского учреждения. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родственникам погибшей. 

Напомним ранее "Комментарии" сообщали о том, в Испании украинка сорвалась со скалы. Она находилась на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья". Согласно данным средств массовой информации, девушка забралась на перила и пыталась сделать "селфи". В какой-то момент она сорвалась вниз. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы, которые несмотря на сильные волны смогли вытащить девушку на сушу. Потерпевшая получила серьезные травмы и находилась в бессознательном состоянии. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Польше пенсионер погиб на акции протеста. Сообщается, что мужчина поджег петарду и положил её к себе в рот. В результате разрыва пиротехнического изделия мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу медиками, который прибыли на место событий. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По информации СМИ, полицейские якобы нашли при погибшем записку, в которой он рассказал, что мужчина вышел на улицу, чтобы протестовать против митинга медиков. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainka-upavshaya-propast-ispanii-umerla-1631891062.html
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