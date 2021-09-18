В Испании трагически погибла украинка

В Испании умерла гражданка Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Украинка сорвалась со скалы. Фото: cкриншот из видео.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали, что сорвавшаяся в море с высоты около 30 метров украинка умерла.

Девушка была госпитализирована, однако от полученных травм скончалась в стенах медицинского учреждения. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родственникам погибшей.

Напомним ранее "Комментарии" сообщали о том, в Испании украинка сорвалась со скалы. Она находилась на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья". Согласно данным средств массовой информации, девушка забралась на перила и пыталась сделать "селфи". В какой-то момент она сорвалась вниз. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы, которые несмотря на сильные волны смогли вытащить девушку на сушу. Потерпевшая получила серьезные травмы и находилась в бессознательном состоянии.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Польше пенсионер погиб на акции протеста. Сообщается, что мужчина поджег петарду и положил её к себе в рот. В результате разрыва пиротехнического изделия мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу медиками, который прибыли на место событий. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По информации СМИ, полицейские якобы нашли при погибшем записку, в которой он рассказал, что мужчина вышел на улицу, чтобы протестовать против митинга медиков. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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