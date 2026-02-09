В Португалии избрали нового президента: социалист побеждает ультраправых

В Португалии определились с новым главой государства. Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 8 февраля, победил кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру. После подсчета 99% бюллетеней он получил 66,7% голосов избирателей, уверенно опередив лидера ультраправой партии Chega Андре Вентуру, за которого проголосовали 33,3%.

Новый президент Португалии Антониу Жозе Сегуру. Фото: sapo

63-летний Антониу Жозе Сегуру один из известнейших представителей португальских социалистов и опытный политик, строивший кампанию на образе умеренного и объединяющего кандидата. Он неоднократно отмечал готовность сотрудничать с действующим правоцентристским правительством меньшинства, стремясь к стабильности на фоне роста популярности правых популистов в Европе.

Его кандидатуру поддержали политики как левого, так и правого спектра, для которых ключевой задачей стало сдерживание ультраправых сил. Успех Сегуру многие рассматривают как сигнал того, что португальское общество предпочитает умеренный курс и консенсус.

Хотя пост президента в Португалии в большинстве своем носит символический характер, глава государства играет важную роль арбитра в политической системе. Президент может ветировать законы парламента и, в случае глубокого политического кризиса, воспользоваться правом роспуска парламента и объявления досрочных выборов. Этот инструмент в Лиссабоне неофициально называют "атомной бомбой".

