logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Португалии избрали нового президента: социалист побеждает ультраправых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Португалии избрали нового президента: социалист побеждает ультраправых

В Португалии новый президент социалист Антониу Жозе Сегуру. Он победил ультраправого кандидата Андре Вентуру

9 февраля 2026, 08:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Португалии определились с новым главой государства. Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 8 февраля, победил кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру. После подсчета 99% бюллетеней он получил 66,7% голосов избирателей, уверенно опередив лидера ультраправой партии Chega Андре Вентуру, за которого проголосовали 33,3%.

В Португалии избрали нового президента: социалист побеждает ультраправых

Новый президент Португалии Антониу Жозе Сегуру. Фото: sapo

63-летний Антониу Жозе Сегуру один из известнейших представителей португальских социалистов и опытный политик, строивший кампанию на образе умеренного и объединяющего кандидата. Он неоднократно отмечал готовность сотрудничать с действующим правоцентристским правительством меньшинства, стремясь к стабильности на фоне роста популярности правых популистов в Европе.

Его кандидатуру поддержали политики как левого, так и правого спектра, для которых ключевой задачей стало сдерживание ультраправых сил. Успех Сегуру многие рассматривают как сигнал того, что португальское общество предпочитает умеренный курс и консенсус.

Хотя пост президента в Португалии в большинстве своем носит символический характер, глава государства играет важную роль арбитра в политической системе. Президент может ветировать законы парламента и, в случае глубокого политического кризиса, воспользоваться правом роспуска парламента и объявления досрочных выборов. Этот инструмент в Лиссабоне неофициально называют "атомной бомбой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Португалия боится, что Трамп может захотеть ее острова.

Также "Комментарии" писали, что украинка назвала пять вещей, наиболее раздражающих в Португалии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/portugal-presidential-election-populist-moderate-5a63b7df570c98f53a9ad29b402bae7c
Теги:

Новости

Все новости