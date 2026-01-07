Не лише Гренландія: Португалія боїться, що Трамп може захотіти її острови

Риторика Дональда Трампа щодо можливого "придбання" Гренландії викликала хвилю занепокоєння не лише в Данії, а й в інших країнах Європи. У Португалії дедалі частіше лунають побоювання, що наступною потенційною ціллю уваги США можуть стати Азорські острови, який вважається стратегічним архіпелагом в Атлантиці.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після військової операції США у Венесуелі у Білому домі почали заявляти про стратегічні пріоритети. Речниця адміністрації Трампа Каролін Лівітт раніше наголошувала, що контроль над Гренландією є питанням національної безпеки США та стримування суперників в Арктиці. Згодом з подібною риторикою виступив і Трамп.

Ця тема стала однією з центральних під час телевізійних дебатів кандидатів у президенти Португалії. Декілька політиків прямо заявили, що у разі реалізації американських планів щодо Гренландії інтерес Вашингтона може поширитися й на Азорські острови, які мають важливе військово-географічне значення.

Кандидат у президенти Жорже Пінту закликав уряд Португалії не підтримувати дії США у Венесуелі, назвавши їх порушенням міжнародного права. Він також попередив, що подібна логіка може бути застосована й до інших регіонів.

"Завтра Трамп може згадати, що є архіпелаг під назвою Азорські острови, який знаходиться прямо на порозі США і є частиною їхнього стратегічного простору", — сказав португальський журналіст Роланду Сантуш.

Азорські острови вже десятиліттями мають американську військову присутність. База Лажеш на острові Терсейра використовується ВПС США в межах угод НАТО. Нині там перебуває близько 165 американських військових за підтримки португальських сил. Хоча правовий статус бази чітко врегульований угодою 1995 року, у Португалії побоюються, що зростання геополітичних апетитів Трампа може змінити баланс, аж до захоплення островів.

