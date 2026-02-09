У Португалії обрали нового президента: соціаліст перемагає ультраправих

У Португалії визначилися з новим главою держави. У другому турі президентських виборів, що відбувся 8 лютого, перемогу здобув кандидат від Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру. Після підрахунку 99% бюлетенів він отримав 66,7% голосів виборців, упевнено випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру, за якого проголосували 33,3%.

Новий президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру. Фото: sapo

63-річний Антоніу Жозе Сегуру один із найвідоміших представників португальських соціалістів і досвідчений політик, який будував кампанію на образі поміркованого та об’єднавчого кандидата. Він неодноразово наголошував на готовності співпрацювати з чинним правоцентристським урядом меншості, прагнучи стабільності на тлі зростання популярності правих популістів у Європі.

Його кандидатуру підтримали політики як лівого, так і правого спектра, для яких ключовим завданням стало стримування ультраправих сил. Успіх Сегуру багато хто розглядає як сигнал того, що португальське суспільство наразі віддає перевагу поміркованому курсу та консенсусу.

Хоча посада президента в Португалії здебільшого має символічний характер, глава держави відіграє важливу роль арбітра в політичній системі. Президент може накладати вето на закони парламенту та, в разі глибокої політичної кризи, скористатися правом розпуску парламенту й оголошення дострокових виборів. Цей інструментом у Лісабоні неофіційно називають "атомною бомбою".

