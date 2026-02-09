logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС У Португалії обрали нового президента: соціаліст перемагає ультраправих
commentss НОВИНИ Всі новини

У Португалії обрали нового президента: соціаліст перемагає ультраправих

У Португалії новий президент соціаліст Антоніу Жозе Сегуру. Він переміг ультраправого кандидата Андре Вентуру

9 лютого 2026, 08:12
Автор:
avatar

Slava Kot

У Португалії визначилися з новим главою держави. У другому турі президентських виборів, що відбувся 8 лютого, перемогу здобув кандидат від Соціалістичної партії Антоніу Жозе Сегуру. Після підрахунку 99% бюлетенів він отримав 66,7% голосів виборців, упевнено випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру, за якого проголосували 33,3%.

У Португалії обрали нового президента: соціаліст перемагає ультраправих

Новий президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру. Фото: sapo

63-річний Антоніу Жозе Сегуру один із найвідоміших представників португальських соціалістів і досвідчений політик, який будував кампанію на образі поміркованого та об’єднавчого кандидата. Він неодноразово наголошував на готовності співпрацювати з чинним правоцентристським урядом меншості, прагнучи стабільності на тлі зростання популярності правих популістів у Європі.

Його кандидатуру підтримали політики як лівого, так і правого спектра, для яких ключовим завданням стало стримування ультраправих сил. Успіх Сегуру багато хто розглядає як сигнал того, що португальське суспільство наразі віддає перевагу поміркованому курсу та консенсусу.

Хоча посада президента в Португалії здебільшого має символічний характер, глава держави відіграє важливу роль арбітра в політичній системі. Президент може накладати вето на закони парламенту та, в разі глибокої політичної кризи, скористатися правом розпуску парламенту й оголошення дострокових виборів. Цей інструментом у Лісабоні неофіційно називають "атомною бомбою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Португалія боїться, що Трамп може захотіти її острови.

Також "Коментарі" писали, що українка назвала п’ять речей, які найбільше дратують в Португалії.



Джерело: https://apnews.com/article/portugal-presidential-election-populist-moderate-5a63b7df570c98f53a9ad29b402bae7c
