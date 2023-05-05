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В Праге активисты требуют исключить Россию из Совета Безопасности ООН: детали

На всех плакатах, помимо непосредственно самого призыва, имеется также и QR-код, в котором скрыта ссылка на онлайн-петицию об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН

сегодня, 18:34
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

За последние несколько дней в чешской столице активно начали появляться баннеры в знаковых местах города, на которых размещены надписи с призывами исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН. Известно, что данная идея принадлежит местным активистам, которые открыто выступают против агрессии РФ и всячески поддерживают в этом конфликте Украину.

В Праге активисты требуют исключить Россию из Совета Безопасности ООН: детали

фото тематическое

По имеющимся данным, баннеры были развешены одновременно в нескольких локациях. Первый появился возле Карлового моста, случилось это сегодня утром, 5 мая. Аналогичные "вывески" сейчас можно увидеть также возле памятника известному политическому деятелю Томашу Масарику и рядом с Костелом Пресвятого Сальватора.


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Сообщается, что на всех плакатах, помимо непосредственно самого призыва, имеется также и QR-код. В нем скрыта ссылка на онлайн-петицию об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН.

В данном контексте стоит добавить, что ранее представители РФ проиграли выборы в три органа, функционирующих при ООН, а представитель Израиля в ООН и вовсе отказался слушать "ложь и безосновательные обвинения" на заседании Совета Безопасности под руководством Лаврова в прошлом месяце.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с РФ, объясняя это желанием защитить своих граждан, проживающих на территории страны-агрессора. В МИД Польше подчеркивают, что их посол в Москве делает много хороших дел, среди которых активное сотрудничество с местной оппозицией, не поддерживающей режим Владимира Путина. 



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Источник: https://www.ostro.org/news/u-prazi-z-yavylysya-banery-z-vymogoyu-vyklyuchyty-rosiyu-z-radbezu-oon-i417399
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