В Праге активисты требуют исключить Россию из Совета Безопасности ООН: детали

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Vitalii Rozkariaka
За последние несколько дней в чешской столице активно начали
появляться баннеры в знаковых местах города, на которых размещены надписи с
призывами исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН. Известно,
что данная идея принадлежит местным активистам, которые открыто выступают
против агрессии РФ и всячески поддерживают в этом конфликте Украину.
фото тематическое
По имеющимся данным, баннеры были развешены одновременно в
нескольких локациях. Первый появился возле Карлового моста, случилось это
сегодня утром, 5 мая. Аналогичные "вывески" сейчас можно увидеть также возле
памятника известному политическому деятелю Томашу Масарику и рядом с Костелом
Пресвятого Сальватора.
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Сообщается, что на всех плакатах, помимо непосредственно
самого призыва, имеется также и QR-код. В нем скрыта ссылка на онлайн-петицию
об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН.
В данном контексте стоит добавить, что ранее представители
РФ проиграли выборы в три органа, функционирующих при ООН, а представитель
Израиля в ООН и вовсе отказался слушать "ложь и безосновательные обвинения" на
заседании Совета Безопасности под руководством Лаврова в прошлом месяце.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что Польша не
намерена разрывать дипломатические отношения с РФ, объясняя это желанием защитить
своих граждан, проживающих на территории страны-агрессора. В МИД Польше
подчеркивают, что их посол в Москве делает много хороших дел, среди которых
активное сотрудничество с местной оппозицией, не поддерживающей режим Владимира
Путина.
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